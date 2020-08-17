17-летний мопедист получил серьезные травмы в ДТП

17-летний мопедист получил серьезные травмы в ДТП

Инцидент произошел в селе Токмазея Григориопольского района. 17-летний молодой человек на мопеде при повороте не выбрал безопасную скорость, в результате чего потерял управление.

Мопед сильно наклонился влево, юноша упал, ударился головой об асфальт, затем о колёса трактора с прицепом, который двигался ему навстречу, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Мопедист был доставлен в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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