17-летнему рецидивисту светит новый срок за угон автомобиля (ВИДЕО)

В полицию обратился житель Буюкан. Мужчина сообщил, что неизвестные угнали принадлежащий ему автомобиль Mercedes.
36-летний пострадавший рассказал, что транспорт из-за технических неполадок долгое время стоял припаркованным на улице. Ущерб владелец оценил в 39 800 леев.
Полиция задержала 17-летнего подозреваемого, автомобиль нашли по адресу его проживания. Юноша сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит штраф до 32 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 2 лет.
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