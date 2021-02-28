17-километровый газопровод был открыт в Сынжере

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В городе Сынжера муниципия Кишинев завершены работы по расширению газораспределительной сети. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, к газу были подключены первые 30 домов, а в течение марта голубое топливо поступит ещё в 75 жилищ. Планируется подключить к газопроводу все 622 дома в этом радиусе.

– Этот вопрос не решался в течение 10 лет. Когда я разговаривал с примаром города Сынжера и местными жителями в прошлом году, никто не верил, что уже в этом будет подключен газ. Я поблагодарил коллег из «Moldovagaz» и «Chisinau-Gaz», так как инвестиции составляют десятки миллионов леев. Проект стартовал в августе 2020 года, работы было слишком много, её пришлось осуществлять сверх программы, – уточнил Чебан.

Градоначальник также добавил, что проект был запущен по инициативе жителей, а примария Кишинева поддержала и реализовала его совместно с АО «Moldovagaz» в соответствии с Инвестиционным планом «Chișinau-Gaz» на текущий год. Сейчас для подключения к газораспределительной сети потребители должны подать заявку на получение разрешения, заполнить проектную документацию, на основании которой будут проведены работы по подключению к природному газу.

Стоимость газопровода протяженностью 17 км составила около 10 миллионов леев. Он был построен в рекордные сроки.

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