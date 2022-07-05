169,5 млн. леев выделено из муниципального бюджета на ремонт и обеспечение общеобразовательных учреждений

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В 2022 году 195 учебных заведений Кишинёва включены в список для проведения ремонта, в том числе речь идёт и о проектных работах.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, сумма, выделенная из муниципального бюджета на ремонт и обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений, составляет 169,5 млн, что примерно на 40 млн больше по сравнению с 2021 годом.

Всего в этом году планируется осуществить:

ремонт 92 детских садов;

ремонт 7 начальных учебных заведений;

ремонт 19 средних учебных заведений;

ремонт 51 лицея;

ремонт 8 творческих центров и учреждений с методической деятельностью;

ремонт 7 спортивных школ;

возобновление работы 5 детских садов;

расширение 7 школ;

открытие 9 новых групп в 5 дошкольных учреждениях

Стоит отметить, что в 36 учреждениях работы завершены, в 66 учреждениях они ведутся, 14 учреждений – на стадии заключения договоров, по 13 учреждениям оцениваются предложения, по 36 учреждениям подписаны договоры, далее начнутся работы, в 13 учреждениях работы планируются, в одном учреждении работы остановлены (гимназия №6), в 16 учреждениях тендеры были оспорены.

Глава столицы рассказал также о крупнейших осуществляемых проектах. Так, в Теоретическом лицее Pro Succes выполнено около 90% работ. В гимназии №6 работы остановлены в связи с повышением цен на строительные материалы (за 2 месяца работы по реконструкции выполнены на 32%).

Проводится капитальный ремонт для открытия детских садов №3, ул. И. Пеливан, 36/1, и №18, ул. И. Крянгэ, 4/2. В детсаду №3 будет открыто 5 групп, всего 100 детей. В детсаду №18 будут открыты 3 группы, всего 60 детей.

– В этих учреждениях были проведены внутренний ремонт и работы по благоустройству территории. Далее будет осуществлено оснащение учреждений мебелью, технологическим оборудованием, мягким инвентарём и тем, что необходимо для нормального функционирования с сентября 2022 года, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, 22 марта 2022 года заключен договор на приобретение услуг по разработке проектной документации на реконструкцию гимназии №52 по ул. Корнулуй, 10. Согласно договору, экономический агент разработает технический проект капитального ремонта учреждения в течение 70 рабочих дней (до 18 июля 2022 года). Также ведутся работы по капитальному ремонту детсада №28 (I этап).

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