16 школ и 398 классов в стране находятся на карантине

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По состоянию на 11 декабря 16 общеобразовательных учреждений и 398 классов в стране работали удалённо. Коронавирус подтвердили у 504 учеников, ещё 10 921 находятся на самоизоляции. Также заболели 673 учителя и 149 человек из числа вспомогательного персонала.

На карантине также находятся 27 детсадов и 55 групп. COVID-19 выявили у 10 детей, ещё 2 328 детей находятся на самоизоляции. Заболели и 148 воспитателей, а также 106 человек из непреподавательского и вспомогательного персонала. В ВУЗах коронавирус выявили у 27 студентов и 22 преподавателей.

Напомним, что с 21 по 24 декабря занятия в 1-4, 5-9 и 10-12 классах будут проводиться дистанционно.

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