16 парикмахерских, 7 аптек и 5 торговых точек закрыли из-за нарушений “антикоронавирусных” мер

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Результаты проверок деятельности экономических агентов озвучил сегодня на брифинге замдиректора Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Василий Гуштюк.

Он рассказал, что в течение последних недель инспекторы проверили деятельность 492 экономических агентов из различных сфер, в том числе 277 парикмахерских, 91 аптеки, 54 медико-санитарных учреждений и более 50 объектов розничной и оптовой торговли. В результате проверок специалисты НАОЗ выявили 70 нарушений “антикоронавирусных” мер. Наиболее часто допускаемым нарушением администраторов объектов является непроведение термометрии сотрудников в начале рабочего дня. Кроме того, не все сотрудники используют средства индивидуальной защиты, то есть, маски, перчатки, экраны и т.д. А некоторые экономические агенты, предоставляющие услуги в закрытых помещениях, обслуживают клиентов, у которых нет масок, что также запрещено.

На основании выявленных нарушений инспекторы выдали предписания предпринимателям. Юридические лица, которые продолжили нарушать санитарно-эпидемиологические нормы, были привлечены к административной ответственности. Так, по решению инспекторов территориальных подразделений была прекращена деятельность 16 парикмахерских, 7 аптек, 4 частных медицинских учреждений, в том числе стоматологического кабинета, а также 5 торговых точек. В то же время было выписано 12 штрафов на общую сумму 103 500 леев.

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