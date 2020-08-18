16-летняя велосипедистка попала под машину в Дондюшанах

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Несовершеннолетняя была госпитализирована с травмами, полученными в результате наезда автомобиля. Авария произошла вчера днём на въезде в село Плоп Дондюшанского района.

По словам сотрудников НИОБ, 16-летняя девушка ехала на велосипеде по второстепенной дороге. На перекрёстке, пишет deschide.md, она не уступила автомобилю Dacia Logan под управлением 65-летнего жителя Криулян. Тест на алкоголь показал, что водитель был трезв.

Пострадавшую доставили ​​в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки. Обстоятельства аварии выясняются.

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