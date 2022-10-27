16 лет за решёткой: двое бендерчан понесут наказание за жесткое убийство

16 лет за решёткой: двое бендерчан понесут наказание за жесткое убийство

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подельники по предварительному сговору запланировали убийство знакомого по причине неприязненного к нему отношения.

Подсудимые заманили потерпевшего в частный дом, избили, обмотали шею цепью и стали душить. Когда потерпевший потерял сознание, его переместили в водопроводный колодец и накрыли металлическими люками. Там мужчина и скончался, пишет novostipmr.com.

Приговором суда задержанные признаны виновными. Каждый из них проведёт за решёткой 16 лет.

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