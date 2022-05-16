16 детей и 14 внуков: Игорь Додон навестил с подарками многодетную семью (ФОТО)

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По случаю Международного дня семьи, ежегодно отмечаемого во всём мире 15 мая, Игорь Додон решил посетить сегодня многодетную семью из села Сирець Страшенского района.

У Константина и Лучии Картирэ 16 детей и 14 внуков. Супруги не только с любовью растят и воспитывают детей, но и занимаются собственным делом: выращивают и продают рассаду, а также занимаются изготовлением и продажей молочной продукции – в хозяйстве 4 коровы. Взрослые и дети трудятся вместе и помогают друг другу преодолевать жизненные трудности и невзгоды.

– История этой дружной семьи потрясла меня. Поздравил их с праздником, отметив, что они подают прекрасный пример для многих. Передал им подарки и пожелал крепкого здоровья, процветания и дальнейших успехов. Добрые дела продолжаются! – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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