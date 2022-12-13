22 человека отравились на прошлой неделе угарным газом

0

C 5 по 11 декабря в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 16 512 обращений. В больницы были доставлены 6118 пациентов, в том числе 1844 ребёнка.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 4604 случая респираторных заболеваний, в том числе 2913 у детей; более 330 случаев сердечно-сосудистых заболеваний (46 инфарктов); 1874 случая неврологических нарушений (269 инсультов).

За отчётный период на дорогах страны произошло 54 ДТП, в результате которых пострадали 63 человека. 46 из них понадобилась госпитализация.

Медицинская помощь была оказана и 53 гражданам с отравлениями различной этиологии. В их числе – 22 отравления угарным газом, 8 отравлений лекарствами и 7 случаев алкогольной интоксикации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.