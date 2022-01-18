16,5 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 10 по 16 января в “скорую” поступило 16565 вызовов. Больше всего обращений касались респираторных заболеваний – 5063.

С сердечно-сосудистыми заболеваниями к врачам “скорой” обратились 3298 человек. У 45 из них был острый коронарный синдром. В 1929 случаях речь шла о неврологических нарушениях. 981 человек получил различные травмы.

54 вызова касались отравлений, в том числе 24 случая отравления лекарствами, 14 – угарным газом и 11 – алкоголем. У 4 человек диагностировали гипотермию, а у 2 – обморожение.

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