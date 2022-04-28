1500 пакетов с продуктами питания были переданы территориальным управлениям социальной помощи

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Продукты предоставлены Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA).

Сегодня первая партия из 400 пакетов была распределена среди получателей услуг социальной помощи в секторе Ботаника. Далее последуют другие сектора. Благодарю наших партнёров за поддержку, – написал в соцсети Чебан.

Глава муниципия также добавил, что ежемесячно бенефициары услуг социальной помощи в столице получают различную помощь. Это 1200 продуктовых пакетов вместо горячих обедов; компенсация на проезд в общественном транспорте; финансовая поддержка в размере 700 леев для социально уязвимых семей с 3-я и более детьми, посещающими детский сад; другие единовременные выплаты.

Также по случаю пасхальных праздников в целях поддержки малообеспеченных лиц/семей примария Кишинёва предоставила финансовую помощь 11 802 гражданам. Сумма выделенных средств составила 2 155 850 леев.

Кроме того, 1500 человек получили продовольственные наборы через Службу предоставления питания территориальных управлений социальной помощи и при поддержке Красного Креста.

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