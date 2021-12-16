1500 евро заплатил молдаванин за поддельные водительские права

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Накануне к пункту пропуска “Кагул” подъехал маршрутный микроавтобус. В результате проверки в портмоне одного из пассажиров, 28-летнего мужчины, пограничники обнаружили болгарские водительские права с признаками подделки.

Гражданин сообщил, что удостоверение получил ещё в 2014 году через посредника. За “услугу” заплатил 1500 евро, будучи уверенным, что документ настоящий.

Сомнительные права изъяли и отправили на дополнительную экспертизу.

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