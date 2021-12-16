1500 евро заплатил молдаванин за поддельные водительские права

Накануне к пункту пропуска “Кагул” подъехал маршрутный микроавтобус. В результате проверки в портмоне одного из пассажиров, 28-летнего мужчины, пограничники обнаружили болгарские водительские права с признаками подделки.
Гражданин сообщил, что удостоверение получил ещё в 2014 году через посредника. За “услугу” заплатил 1500 евро, будучи уверенным, что документ настоящий.
Сомнительные права изъяли и отправили на дополнительную экспертизу.
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Что касается поддельных водительских прав из Болгарии,то данный гражданин не учёл специфик в болгарском языке. Если на чего-то болгар сказал Да,то автоматически надо понимать что это Нет. Так и в этом случае,если он сказал что водительское удостоверение настоящее , то даже без никаких сомнений ,это поддельное. Такие они болгары. Пример из жизни: в ресторане болгар обратился к подружке и предложил встретиться. Подруга кивнула головой сказав Да. Она как дура ждала целый час ,но болгар так и не пришёл. Естественно обратилась к одной знакомой болгарке, узнать почему болгар не уважительно отнёсся к ней. Аж ахнули когда узнали ,что у них кивнув головой что согласна,это означает Нет.