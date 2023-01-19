150 женщин в Молдове ежегодно умирают от рака шейки матки

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В нашей стране ежегодно регистрируется более 300 случаев рака шейки матки. Из-за позднего обращения к врачу от этой болезни умирают более 150 женщин.

По данным Национальной компании медицинского страхования, в нашей стране услуги по профилактике, диагностике и лечению рака шейки матки покрываются фондами обязательного медицинского страхования. Таким образом, цитологическое исследование могут пройти бесплатно как застрахованные, так и незастрахованные женщины в возрасте от 25 до 61 года. Чтобы сделать тест, они должны обратиться к своему семейному врачу, пишет moldpres.md.

Врачи предупреждают: рак шейки матки изначально протекает бессимптомно. Обнаруженное на ранней стадии заболевание поддаётся лечению. Программы скрининга помогают выявить предраковые стадии и остановить развитие болезни. Специалисты утверждают, что очень важно, чтобы все женщины регулярно принимали участие в программах скрининга, даже если чувствуют себя хорошо.

Цитологическое исследование, проводимое женщинам один раз в 3 года, а также вакцинация против ВПЧ в подростковом возрасте обеспечивают защиту от рака шейки матки.

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