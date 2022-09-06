150 граждан страны были спасены из пожаров с начала года

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Согласно статистическим данным ГИЧС, с января по август в Молдове произошло 1 221 возгорание. Пожарные спасли 150 человек.

При пожарах погибло 79 граждан, а 36 человек получили травмы. Огнём уничтожены 174 здания, 61 единица техники, более 500 тонн фуража. Наибольшее число пожаров пришлось на жилищный сектор.

Наиболее частыми причинами возгораний специалисты ГИЧС называют неосторожность при обращении с огнём – 223 случая, преднамеренные поджоги – 175 случаев, несоблюдение правил эксплуатации печей и дымоходов, дефекты печей – 158 случаев, короткое замыкание – 157 случаев, неосторожность при курении – 136 случаев. Ещё 43 пожара произошли в результате игр с огнём несовершеннолетних.

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