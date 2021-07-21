15 украинцев предъявили на молдавской границе поддельные ковид-справки

15 украинцев предъявили на молдавской границе поддельные ковид-справки

Инцидент произошёл в пункте пропуска “Крива-Мамалыга”.

Граждане соседней страны предъявили отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19. В ходе проверки в справках обнаружили признаки фальсификации. Молдавские пограничники связались с представителями указанного медицинского центра в Украине, где подтвердили, что не выдавали данные документы.

Гражданам Украины был разрешён въезд в Молдову с условием соблюдения режима самоизоляции.

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