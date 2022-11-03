15 ноября – крайний срок подачи заявок на compensatii.gov.md. Гросу: Я уже зарегистрировался!

15 ноября – крайний срок подачи заявок на compensatii.gov.md. Гросу: Я уже зарегистрировался!

15 ноября – крайний срок регистрации на платформе compensatii.gov.md. Об этом сегодня на заседании парламента заявил Игорь Гросу. Спикер парламента тоже рассчитывает на помощь от государства – он сообщил, что уже подал соответствующую заявку. 

– Я лично зашёл на сайт, заполнил заявку. Всё очень просто. Есть ещё 12 дней, прошу всех сделать это. Записаться нужно всем, чтобы помощь не досталась тем, кто её не заслужил, – сказал Гросу. 

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