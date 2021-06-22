15% населения страны вакцинировано от COVID-19

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С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Республике Молдова первой дозой сыворотки было привито 12% населения. 2-3% граждан были вакцинированы за границей.

Такие данные представил сегодня на пресс-конференции госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Денис Чернеля, передаёт ipn.md.

Самый высокий уровень вакцинации зафиксирован в Кишинёве, Дубоссарах, Резине, Чимишлии. Наиболее низкий уровень иммунизации зарегистрирован в Бричанах и Тараклии. Всего в Республике Молдова создано 535 центров вакцинации.

Государственный секретарь Минздрава уточнил, что в стране вакцинированы 83% медицинских работников. При этом заболеваемость коронавирусом среди медперсонала снизилась более чем на 90%.

Как отметил Чернеля, в начале июля наша страна получит ещё 100-150 тысяч доз вакцины, безвозмездно переданных через платформу COVAX. Тип этой сыворотки пока неизвестен. Свидетельства о вакцинации выдаются на трёх языках – румынском, русском и английском, а для обеспечения безопасности данных к свидетельству прилагаются QR-код, подпись и печать медицинского учреждения. По желанию человека свидетельство о вакцинации может быть отправлено в электронном виде. В ближайшее время появится возможность доступа к цифровому свидетельству о вакцинации против COVID-19, а для обеспечения безопасности документа потребуется электронная подпись, – добавил Чернеля.

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