15 мобильных бригад медиков провакцинировали желающих из Бричанского и Единецкого районов

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15 мобильных групп волонтёров из Ассоциации студентов и резидентов медицины государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестемицану побывали в районах Единцы и Бричаны, где рассказали о преимуществах вакцинации от COVID-19 и вакцинировали желающих.

Всего за вчерашний день прививку получили около 400 человек, а также было проинформировано более 2 000 человек. Подобные марафоны будут и далее проходить по всей стране, пишет deschide.md.

Проект по организации мобильных групп осуществляется при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ в Молдове.

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