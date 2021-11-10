15-летнего подростка привлекут к ответственности за кражу и грабёж (ВИДЕО)

15-летнего подростка привлекут к ответственности за кражу и грабёж (ВИДЕО)

Сотрудники ИП Буюкан задержали 15-летнего уроженца Кагульского района.

В ходе следствия было установлено, что подросток украл велосипед из подъезда жилого дома на улице И. Крянгэ. Также в столичном парке Штефана чел Маре он отобрал у мужчины телефон. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил в 13 000 леев.

Несовершеннолетний свою вину признал. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.

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