До 15 лет заключения грозит четверым пойманным наркодилерам (ФОТО, ВИДЕО)

До 15 лет заключения грозит четверым пойманным наркодилерам (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители обезвредили преступную группу, члены которой занимались продажей синтетических наркотических препаратов (PVP) через интернет-магазины. Изъяты вещества на сумму около 1 400 000 леев.

Лидер группы создал магазин в Telegram. Ежедневный доход от продажи наркотических веществ составлял более 15 000 леев.

В ходе операции были задержаны четыре человека в возрасте от 25 до 35 лет, временно проживающие в Кишинёве. По месту жительства правоохранители изъяли упаковки с наркотиками массой более 2 кг, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, электронные весы и пр.

В случае обвинительного приговора задержанным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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