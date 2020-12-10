До 15 лет заключения грозит четверым пойманным наркодилерам (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители обезвредили преступную группу, члены которой занимались продажей синтетических наркотических препаратов (PVP) через интернет-магазины. Изъяты вещества на сумму около 1 400 000 леев.

Лидер группы создал магазин в Telegram. Ежедневный доход от продажи наркотических веществ составлял более 15 000 леев.

В ходе операции были задержаны четыре человека в возрасте от 25 до 35 лет, временно проживающие в Кишинёве. По месту жительства правоохранители изъяли упаковки с наркотиками массой более 2 кг, мобильные телефоны, компьютеры, банковские карты, электронные весы и пр.

В случае обвинительного приговора задержанным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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