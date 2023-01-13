15 лет тюрьмы получил насильник своей дочери

15 лет тюрьмы получил насильник своей дочери

Суд приговорил 39-летнего уроженца Резинского района к лишению свободы сроком на 15 лет за совершение насильственных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за детскую порнографию.

В период с 2017 по 2020 год подсудимый неоднократно совершал действия сексуального характера со своей несовершеннолетней дочерью. Мужчина также обвиняется в хранении материалов, содержащих детскую порнографию.

Подсудимый не признал свою вину.

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