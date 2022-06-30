15 лет тюрьмы дали мужчине за попытку убить сожительницу и сына

15 лет тюрьмы дали мужчине за попытку убить сожительницу и сына

Страшенский суд приговорил 47-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство членов семьи.

Согласно обвинительному заключению, мужчина пришёл в дом бывшей сожительницы, облил её и их общего сына бензином и попытался поджечь. Довести до конца задуманное ему не удалось, после чего мужчина избил сожительницу и ножом нанёс ей и своему сыну ранения. Остановить преступника помог подоспевший свидетель.

В дополнение к тюремному сроку суд постановил взыскать со счёта подсудимого более 200 000 леев за причинённый материальный и моральный ущерб.

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