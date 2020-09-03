По 15 лет заключения грозит членам наркогруппы, поставлявшим наркотики в тюрьмы (ВИДЕО)

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В Бельцах при содействии сотрудников сорокского пенитенциарного учреждения №6 были задержаны члены преступной группы, занимавшиеся торговлей наркотиками. Запрещённые вещества поступали в тюрьмы страны.

В результате спецоперации были задержаны четверо жителей Бельц в возрасте от 17 до 38 лет. При задержании у них были изъяты наркотики в особо крупных размерах.

Подозреваемые арестованы на 30 суток. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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