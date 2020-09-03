По 15 лет заключения грозит членам наркогруппы, поставлявшим наркотики в тюрьмы (ВИДЕО)

По 15 лет заключения грозит членам наркогруппы, поставлявшим наркотики в тюрьмы (ВИДЕО)

В Бельцах при содействии сотрудников сорокского пенитенциарного учреждения №6 были задержаны члены преступной группы, занимавшиеся торговлей наркотиками. Запрещённые вещества поступали в тюрьмы страны.

В результате спецоперации были задержаны четверо жителей Бельц в возрасте от 17 до 38 лет. При задержании у них были изъяты наркотики в особо крупных размерах.

Подозреваемые арестованы на 30 суток. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

мааммааваппе5пеенненедгщшогрн7генн7г

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md