15 из 25 троллейбусов, приобретенных в Риге, прибыли в Кишинев

0

Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан, посетивший сегодня Управление электротранспорта.

Так, речь идет о 5 двухзвенных троллейбусах модели GANZ Solaris TROLLINO 18 и 10 классических троллейбусах модели SKODA 24 TR Irisbus.

– Троллейбусы оснащены кондиционерами и адаптированы к потребностям людей в колясках. В настоящее время они тестируются и подготавливаются, и до конца текущего года будут выведены на улицы столицы, – пообещал градоначальник.

Еще 10 единиц транспорта отправятся из Риги в Кишинев в ближайшее время.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.