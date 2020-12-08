15 из 25 троллейбусов, приобретенных в Риге, прибыли в Кишинев

15 из 25 троллейбусов, приобретенных в Риге, прибыли в Кишинев

Об этом сообщил генпримар муниципия Ион Чебан, посетивший сегодня Управление электротранспорта. 

Так, речь идет о 5 двухзвенных троллейбусах модели GANZ Solaris TROLLINO 18 и 10 классических троллейбусах модели SKODA 24 TR Irisbus.

– Троллейбусы оснащены кондиционерами и адаптированы к потребностям людей в колясках. В настоящее время они тестируются и подготавливаются, и до конца текущего года будут выведены на улицы столицы, – пообещал градоначальник.

Еще 10 единиц транспорта отправятся из Риги в Кишинев в ближайшее время.

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