15 из 25 приобретённых в Риге троллейбусов вышли сегодня на столичные маршруты

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он уточнил, что пять троллейбусов являются двухзвенными, а остальные 20 – классические.

Двухзвенные троллейбусы модели Ganz Solaris Trollino 18 (GST-18) имеют увеличенную вместимость – 170 мест, в том числе 43 сидячих, а классические троллейбусы модели ŠKODA 24 Tr – 99 мест. Троллейбусы низкопольные, они оснащены откидной рампой для людей с ограниченными возможностями, кондиционером и внутренними камерами видеонаблюдения.

– Их общая стоимость составляет около 8 миллионов леев, что очень приемлемо для муниципалитета. Таким образом, после пополнения парка Управление электротранспорта располагает 400 троллейбусами. Также в следующем году в столицу прибудут еще 30 троллейбусов из Беларуси. Эти дела и достижения – наш ежегодный, ежемесячный, еженедельный и ежедневный отчёт перед жителями Кишинёва, – отметил градоначальник.

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