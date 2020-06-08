140 человек стали донорами плазмы для пациентов с COVID-19

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140 мужчин, излечившихся от коронавируса, сдали плазму крови с антителами на COVID-19. Доноры могут помочь в лечении пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии.

По словам главы Национального центра переливания крови Светланы Чеботарь, из полученного биоматериала было приготовлено более 500 терапевтических доз плазмы. Директор центра призвала и других жителей страны, переболевших COVID-19, сдавать кровь и помогать пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии, пишет radiochisinau.md.

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