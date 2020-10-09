14 учащихся оргеевского лицея попали в больницу с отравлением

14 учащихся оргеевского лицея попали в больницу с отравлением

Ученики лицея “Онисифор Гибу” в Оргееве были госпитализированы после того, как в учреждении распылили неизвестное вещество.

По словам пресс-секретаря районной больницы Оргеева Кристины Онилэ, пострадавшим от 13 до 17 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет radioorhei.info.

Инцидент произошёл сегодня около полудня. Подоспевшие спасатели эвакуировали учащихся и преподавателей и обеспечили вентиляцию здания. Предположительно, на перемене кто-то распылил слезоточивый газ.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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