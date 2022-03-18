14 лет тюрьмы получил организатор грабежа в особо крупном размере

14 лет тюрьмы получил организатор грабежа в особо крупном размере

Cуд приговорил жителя Яловенского района к 14 годам лишения свободы в колонии закрытого типа.

Летом 2014 года подсудимый спланировал и организовал ограбление жительницы Оргеевского района. В преступлении участвовали двое мужчин, которые ночью проникли в дом потерпевшей. Приставив нож к горлу жертвы, они вынесли из дома 198 000 леев, а также золотые украшения. Общий ущерб составил 213 500 леев.

Рассмотрение уголовного дела проходило в отсутствие подсудимого, так как он был объявлен в розыск.

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