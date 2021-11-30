14,5 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 22 по 28 ноября в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 14 544 вызова.

С респираторными заболеваниями обратились 3 220 человек. Также была оказана помощь 2 959 пациентам с сердечными заболеваниями, 1 956 – с неврологическими нарушениями. С травмами обратились 1 117 человек.

Врачи скорой помощи помогли 211 пациентам с инсультом и 64 пациентам с инфарктом миокарда. 82 человека, в том числе 15 детей, получили ранения в результате ДТП. 64 пострадавшим понадобилась госпитализация.

За указанный период в “скорую” также обратились 83 человека с инфекционными заболеваниями, 18 – с ожогами, 17 – с отравлениями лекарствами. 8 пациентов поступили с алкогольным отравлением, ещё 3 – с отравлением угарным газом.

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