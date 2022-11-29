14,5 тысяч человек обратились в “скорую” на прошлой неделе

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С 21 по 27 ноября в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 14 590 вызовов.

Помощь была оказана 3 293 пациентам с сердечными заболеваниями, 2 925 – с респираторными заболеваниями, 2 027 – с неврологическими нарушениями. С травмами обратились 1 063 человека.

Врачи скорой помощи помогли 224 пациентам с инсультом и 54 пациентам с инфарктом миокарда. 56 человек получили травмы в результате ДТП, а 94 обратились с проблемами инфекционного характера.

За указанный период в “скорую” также обратились 52 человека с интоксикациями. 17 пациентов отравились лекарствами, 15 – угарным газом, 10 – алкоголем. 4 пациента поступили с переохлаждением и один – с обморожением.

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