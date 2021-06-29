13 тепловых ударов было зарегистрировано в выходные дни. Два человека потеряли сознание

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В период с 25 по 27 июня в Службу скорой медицинской помощи поступило 13 обращений в связи с тепловыми и солнечными ударами. А в Кишинёве из-за жары два человека потеряли сознание.

По данным Центра догоспитальной скорой медицинской помощи, за указанный период было зарегистрировано 5971 обращение. В больницы был доставлен 2491 пациент, в том числе 624 ребёнка.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 910 случаев неврологических нарушений, 107 из которых – инсульты; 892 обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 16 случаев острого коронарного синдрома; 843 случая респираторных заболеваний, в том числе 420 случаев ОРВИ.

Кроме того, в “скорую” с травмами обратились 756 человек. За отчётный период на дорогах страны произошло 24 ДТП, в результате которых пострадали 40 человек, в том числе 10 детей. После оказания первой медпомощи в больницы были доставлены 33 пациента, в том числе 7 детей.



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