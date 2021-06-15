13-летнюю девочку нашли без сознания в заброшенном здании на Ботанике

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Несовершеннолетнюю нашли в понедельник в заброшенном здании на территории парка “Долина роз”. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

По данным источников портала deschide.md, девочка находилась без сознания около 24 часов. Когда её нашёл прохожий, на ней было только нижнее бельё. Пострадавшую экстренно госпитализировали, передаёт deschide.md.

Сотрудники инспектората полиции сектора Ботаника возбудили по данному факту уголовное дело. Вскоре по горячим следам были задержаны трое подозреваемых в возрасте 19-20 лет. Их поместили под арест на 72 часа.

По словам врачей, пациентка идёт на поправку и вскоре с ней сможет поговорить психолог. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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