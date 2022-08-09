126 человек спасли сотрудники ГИЧС с начала года

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В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям подвели итоги работы за январь-июль этого года.

Согласно статистике ведомства, за 7 месяцев на территории страны произошло 1 139 пожаров, при которых было спасено 124 человека. В огне погибли 79 граждан, а 35 получили травмы. Пожары уничтожили 166 зданий, 59 единиц техники.

За отчётный период 802 пожара произошли в жилищном секторе. В 139 случаях загорелись транспортные средства. 51 пожар произошёл на складах, а 28 – в производственных помещениях.

Наиболее частыми причинами пожаров стали:

неосторожность при обращении с огнём – 217 случаев,

умышленный поджог – 164 случая,

несоблюдение правил эксплуатации печей или дефекты конструкции – 156 случаев,

короткое замыкание – 139 случаев,

неосторожность при курении – 133 случая,

игры детей с огнём – 42 случая.

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