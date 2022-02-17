120 тысяч граждан поддерживают инициативу Шора о предоставлении людям по 10 тыс. леев

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Более 120 тысяч подписей было собрано всего за две недели в поддержку предложения Илана Шора, согласно которому правительство должно выделить уязвимым лицам единовременную помощь в размере 10 тысяч леев. И это для того, чтобы граждане легче преодолевали экономический кризис в стране.

Жители села Шестачь Шолдэнештского района утверждают, что 10 тыс. леев были бы для них огромной помощью, учитывая, что они с трудом справляются с ростом цен.

«Конечно же, мы согласны с такой инициативой. Нам очень тяжело приходится. Молодым людям еще труднее. Я на пенсии и получаю 2000 леев в месяц, проработав 40 лет. Пенсию всю отдаю только за счета. Мы справляемся очень тяжело. Помощь в размере 10 тыс. леев была бы очень кстати», – поведала пенсионерка из села Шестачь Шолдэнештского района.

«Эта помощь очень поможет людям. Я проработала учителем 35 лет и получаю пенсию в 2000 леев. Невозможно жить с такими деньгами. Невозможно на чем-то сэкономить. Выкручиваемся, как можем», – пожаловалась другая пенсионерка из села Шестачь.

«Пенсия в две тысячи леев, которую я получаю, улетает в два счета. Очень не хватает этих денег. Очень уж издевается власть над стариками… Всю жизнь проработала в поле и что в итоге?», – сокрушается женщина.

«Все хотят подписаться в поддержку этой инициативы, все ее приветствуют. Мы надеемся, что настанет момент, когда мы получим эти деньги. Мы молоды, у нас нет хорошо оплачиваемых рабочих мест, и любая помощь приветствуется», – заявила молодая жительница села Шестачь.

Активисты Партии «ШОР» утверждают, что люди с нетерпением ждут помощи со стороны государства и поддерживают инициативу Илана Шора ускорить ее предоставление.

«Сбор подписей начался неделю назад. В Шолдэнештском районе мы собрали около 3000 подписей в поддержку запроса к правительству о предоставлении единовременной помощи в размере 10 тыс. леев. Люди приветствуют эту инициативу, потому что все труднее и труднее живется, пенсии даже после повышения очень малы», – отметил вице-председатель территориальной организации Шолдэнештского района Партии «ШОР» Валериу Руди.

В этом контексте лидер Партии «ШОР» Илан Шор заявил, что власти должны учитывать пожелания людей и поддержать их как можно скорее.

«Всего за две недели более 120 тысяч человек из всех населенных пунктов страны подписались в поддержку моей инициативы. К концу февраля, когда закончится кампания по сбору подписей, число тех, кто с нетерпением ждет помощи со стороны государства, будет еще больше. Таким образом, правительство Майи Санду и правящая партия больше не будут иметь оснований быть глухими и слепыми к пожеланиям граждан. В противном случае им не избежать народного гнева – голодные люди поднимут их на вилы. Я говорил и повторяю: есть целый ряд возможностей найти деньги, чтобы помочь людям. Важно, чтобы была воля», – заявил Илан Шор.

Напомним, что недавно Илан Шор рассказал и где можно взять деньги на оказание этой единовременной помощи. По его словам, в первую очередь, речь идет о миллионах евро, которые были предоставлены МВФ и другими международными финансовыми организациями, которыми власть хвастается. Во-вторых, Национальный банк располагает резервами в размере 3,8 млрд. долл., эти деньги лежат там на черные дни, которые уже наступили, и нет никаких проблем, если изъять оттуда до 15% и предоставить помощь людям. В-третьих, власти хвастаются большими поступлениями в бюджет, хорошей работой таможни и налоговой службы, поэтому, по словам Илана Шора, должна быть ликвидность для поддержки населения.

Лидер Партии «ШОР» также заявил, что программа поддержки населения составляет около 10 миллиардов леев, то есть 500 миллионов евро. В миллион получателей войдут пенсионеры, учителя, врачи, студенты, семьи с низкими доходами и многодетные семьи. Илан Шор призвал правительство подготовить до 10 марта весь пакет документов для реализации этого проекта, а начиная с 20 марта начать выделять деньги.

Кампания по сбору подписей о предоставлении помощи в 10 тыс. леев завершится в конце февраля.

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