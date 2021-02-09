12-летняя девочка пострадала в серьёзном ДТП

12-летняя девочка пострадала в серьёзном ДТП

В Бендерах водитель Nissan при обгоне столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen.

От удара Volkswagen отбросило на железобетонный столб, сообщает novostipmr.com. В салоне, кроме водителя, находились дедушка, бабушка и 12-летняя внучка. Девочка с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована.

Водитель Volkswagen был трезв, в то время как у мужчины за рулём Nissan присутствовали явные признаки алкогольного опьянения, пишет источник.  Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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