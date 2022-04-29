12 лет тюрьмы получил торговец детьми и сутенёр из Дрокии

0

Приговор 21-летнему мужчине вынес суд сектора Буюканы. С ответчика также взыщут по 20 000 леев в пользу каждой из жертв.

В период с сентября по декабрь 2021 года мужчина находил несовершеннолетних девушек из социально-уязвимых семей и убеждал их оказывать интим-услуги. Половину “доходов” обвиняемый забирал себе.

Жертвами торговца стали 5 девушек в возрасте от 15 до 17 лет, а также 18-летняя девушка. Задержаны и сообщники обвиняемого: в ближайшее время их ожидает суд.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.