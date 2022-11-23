12 человек застряли в лифтах, 7 пожаров, ДТП: что произошло в Молдове за несколько часов без света

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21 спасательную операцию провели сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям за несколько часов отсутствия электричества. Так, в лифтах застряли 12 человек, в том числе 2 ребёнка. Кроме того, произошло 7 пожаров, а также ДТП, в результате которого один человек оказался заблокированным в салоне автомобиля. А из квартиры в Унгенах вызволили 7-летнюю девочку.

Подразделения ГИЧС подключились к альтернативным источникам энергии для обеспечения непрерывной деятельности.

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