Деятельность 11 парикмахерских была приостановлена из-за несоблюдения правил борьбы с COVID-19

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Также было принято решение временно закрыть одно медицинское учреждение и один фитнес-клуб.

Информация была представлена на пресс-конференции, организованной в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, передаёт ipn.md. Как сообщил заместитель директора Национального агентства общественного здоровья Василе Гуштюк, в последнюю неделю июня были проведены проверки в 194 учреждениях. В результате было решено приостановить деятельность 13 из них. Также было составлено 8 протоколов о правонарушениях, а сумма штрафов превысила 31 тыс. леев.

Гуштюк отметил, что с четверга будут проводиться проверки и в других заведениях, предоставляющих услуги населению. В случае нарушений будут применены санкции.

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