11 минут физической активности в день снижают риск ранней смерти

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Две основные причины смерти во всём мире — это сердечно-сосудистые заболевания и рак. При этом оба состояния связаны с хорошо известными факторами риска, такими как низкий уровень физической активности.

Исследователи из Кембриджского университета решили выяснить, связаны ли физическая активность с риском смерти. Учёные использовали данные только тех исследований, где было 10 и более тысяч взрослых участников. Получилась выборка размером более 30 миллионов человек. Это крупнейший в своём роде анализ объединённых данных.

В результате исследователи обнаружили, пишет vesti.ru, что почти всегда двое из трёх людей сообщали об умеренно интенсивном уровне активности менее 150 минут в неделю. Для них риск смерти от всех причин был на 31% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 29%. Такой объём физнагрузок также снизил риск смерти от рака на 15%.

Примечательно, что заметная польза была и при вдвое меньшем объёме физической активности. Для тех, кто занимался умеренно интенсивной физической активностью 75 минут в неделю, риск ранней смерти снизился на 23%. А ведь это чуть больше 10 минут в день.

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