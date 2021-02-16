11 человек попали в больницы с гипотермией на прошлой неделе

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Случаи гипотермии были зарегистрированы в Кишинёве, а также в Ниспоренском, Единецком, Шолданештском, Страшенском, Сорокском, Кагульском, Кантемирском и Окницком районах. Жертвами холода стали 6 мужчин и 5 женщин в возрасте от 26 лет до 91 года. Пациентам оказали первую медицинскую помощь, после чего они были госпитализированы.

Всего в период с 8 по 14 февраля в Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 618 обращений. В больницы страны доставили 5 809 пациентов: 5 000 взрослых и 809 детей.

За указанный период в “скорую” чаще всего обращались с респираторными заболеваниями – 3 679 запросов, в том числе 1 236 пациентов с ОРВИ. Кроме того, на прошлой неделе зарегистрировали 2 881 обращение от пациентов с симптомами заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе от 51 пациента с острым коронарным синдромом. Врачи также оказали первую помощь 1 851 гражданину с неврологическими заболеваниями, в том числе были зарегистрированы 226 инсультов. Также в “скорую” поступило 1 279 обращений в связи с травмами.

На прошлой неделе в стране произошло 38 ДТП, в результате которых пострадали 54 человека. 49 из них были доставлены в больницы.

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