1031 доллар за 1000 кубометров: Чебан назвал предварительную цену газа в октябре

1031 доллар за 1000 кубометров: Чебан назвал предварительную цену газа в октябре

Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объёмом в 5,7 млн кубов, идут в штатном режиме, сообщил глава АО «Молдовагаз».

⁃ По предварительным расчётам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 доллар США за тысячу кубометров, – отметил он.

Напомним, вчера «Молдовагаз» получил частичное подтверждение от «Газпрома» на поставку природного газа в октябре. Из 8,06 млн кубометров газа в день (для обоих берегов) были подтверждены 5,7 млн кубометров.

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