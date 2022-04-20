100 евро и 300 леев предложил полиции пьяный водитель (ВИДЕО)

100 евро и 300 леев предложил полиции пьяный водитель (ВИДЕО)

Деньги мужчина оставил на переднем сиденье служебной машины правоохранителей. 

Инцидент зарегистрировали прошлой ночью. Водитель Honda в состоянии алкогольного опьянения ехал по улицам Фалешт. Тест выявил 1,25 мг/л алкоголя в выдыхаемом 31-летним жителем Сорокского района воздухе. При этом мужчина сел за руль, несмотря на аннулированные за аналогичное нарушение права.

Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Его владелец находится под следствием.

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