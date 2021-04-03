100 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19 были переданы НАОЗ

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Ещё 100 000 диагностических экспресс-тестов на выявление коронавируса были переданы в лабораторию Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ). Их будут использовать в отделениях неотложной помощи и на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщает, что люди с симптомами COVID-19 или лица, которые контактировали с человеком с подтверждённым заболеванием, могут пройти бесплатный экспресс-тест при обращении к своему семейному врачу. Экспресс-тест следует применять в первые дни после появления симптомов. По истечении этого периода тест может показать неверный результат. Если у человека есть симптомы COVID-19, а экспресс-тест отрицательный, специалисты рекомендуют провести тест методом ПЦР.

Экспресс-тестирование позволяет получить результаты в короткие сроки, увеличивает возможности отслеживания состояния пациентов и позволяет принимать необходимые меры в области общественного здравоохранения, передаёт ipn.md.

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