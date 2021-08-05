10 тысяч евро за место на рынке: предприниматель пытался подкупить работника претуры Буюкан

10 тысяч евро за место на рынке: предприниматель пытался подкупить работника претуры Буюкан

Предпринимателя из Кишинёва задержали после того, как он пытался подкупить работника претуры сектора Буюканы. По словам осведомителя, мужчина хотел установить павильон для продажи сельскохозяйственной продукции. Чтобы получить разрешение на это, он предложил сотруднику претуры 10% от ежемесячной выручки. 

Чиновник отказался от щедрого предложения, но предприниматель был настойчив и решил передать ему 10 000 евро в качестве аванса. Тогда работник претуры сообщил о попытке подкупа в Национальный антикоррупционный центр. По факту активной коррупции было возбужденно уголовное дело.

Мужчину задержали на 72 часа. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, штраф в размере до 14 000 условных единиц и лишение права заниматься определённой деятельностью.

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