10 способов быстро успокоиться

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Способов справиться со стрессом или вообще не входить в это деструктивное состояние довольно много. Вам в помощь несколько действительно работающих техник.

Поиграйте. В любую игру на смартфоне или в компьютере, соберите пазл или разгадайте судоку. Иногда это вредно, а сейчас полезно. Игра заставит вас сконцентрироваться и отвлечёт мозг от бесконечного разбора неприятной ситуации.

Подышите. Замедлите дыхание, как будто собираетесь нырнуть. Повторите это упражнение 5–7 раз. Положительный эффект вас удивит – через 10 минут вы будете совершенно спокойны.

Доделайте что-нибудь. Любое завершённое дело поднимает настроение и снижает уровень стресса. А ведь незавершённых дел у нас горы – выбирайте и финализируйте.

Прогуляйтесь. Энергично, под музыку в наушниках или под собственное пение. Достаточно несколько раз обойти дом или офис, и ваше настроение изменится. Лучше, конечно, гулять или заниматься спортом регулярно: физические нагрузки снижают уровень стресса.

Опишите событие. Как говорится, бумага всё стерпит, и ваш стресс тоже. Выплесните негативные эмоции на бумагу, только запишите всё ручкой, а не с помощью клавиатуры. С каждой строчкой вам будет становиться легче.

Понюхайте лимон. За 15 минут такой ароматерапии нормализуются сердцебиение и давление, уровень стресса снизится автоматически.

Войдите в состояние потока. Начните решать какую-то сложную задачу, только одну, а не сто одновременно. Погрузитесь в неё хотя бы на час, и сами не заметите, как выйдете из стрессового состояния.

Уйдите со сцены. Представьте, что вы не главный герой неприятной ситуации, а всего лишь зритель. Всё покажется менее важным и неразрешимым.

Поблагодарите. Кого? Всё равно – например соседа, который подождал вас в лифте с утра, или… хорошую погоду. Когда вы испытываете благодарность, ваши эмоции переключаются с негативных на позитивные. Вы улыбаетесь – стресс отступает.

Посмейтесь. Просто так, без причины. Вспомните какой-нибудь забавный эпизод и смейтесь. Можно пересказать его родным или коллегам и посмеяться вместе. Только искренне, от души. 5 минут – и стресс как рукой сняло.

Меняем минус на плюс

Наш эксперт – психолог, терапевт Мария Ставцева.

Вы уверены, что вся ваша жизнь – сплошной стресс? Ничего подобного. Всё зависит от того, под каким углом смотреть на происходящее вокруг. Мы привыкли раздражаться по мелочам, а на самом деле мелочи могут быть поводом для небольших повседневных радостей.

Можно разнервничаться, наступив в весеннюю лужу, а можно вспомнить, как в детстве было весело шлёпать по первым ручейкам, и засмеяться. Событие одно и то же, но вы поменяли минус на плюс. Такое осознанное поведение можно назвать одним из способов управления стрессом.

Есть и другие возможности укротить стресс, не дать ему заполнить вашу жизнь целиком. Прекрасно работают дыхательные упражнения, ароматерапия, помогает чтение книг – лучше стихов.

Моё любимое упражнение для снятия стресса – «Заземление».

Поставьте стопы на пол (можно снять обувь). Встаньте и постарайтесь крепко врасти стопами в пол, представьте, будто ваши ноги – это основание добротного здания, крепко связанного с землёй, почувствуйте в прямом смысле почву под ногами и силу земного притяжения. Побудьте в этом состоянии несколько минут. И вы почувствуете, что тревога и стресс посте­пенно уходят.

Ксения Левина