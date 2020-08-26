10 советов для мозга

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Простые приёмы, которые позволят остановить деградацию

Заметили, что чем старше становитесь, тем с меньшей охотой берётесь за ту работу, которая непривычна или связана с большой концентрацией внимания и освоением незнакомых навыков?

Открою вам небольшой секрет. Чтение любимых газет, работа по хорошо знакомой специальности, использование родного языка и общение с друзьями, которые вас хорошо понимают, посещение любимого ресторана, просмотр любимого сериала… – всё это, так всеми нами любимое, приводит к деградации мозга.

Ваш мозг – ленивая сволочь

Как и вы. И поэтому стремится снизить затраты энергии на ту или иную деятельность путём создания своеобразных «макросов» – программ, которые вы выполняете по шаблонам.

Биолог Ричард Симон в начале XIX в. назвал эти программы энграммами – физической привычкой или следом памяти, оставленным повторным воздействием раздражителя. Энграммы можно представить в виде тропинок, которые нейроны «протаптывают» в вашем мозге, выполняя одно и то же действие. Чем дольше мы выполняем его, тем меньше энергии затрачивает на это наш мозг.

С одной стороны, это отличная суперспособность – действительно, зачем тратить лишнюю энергию для осуществления однотипных действий? Однако обратная сторона этой способности – снижение пластичности мозга. Дело в том, что чем дольше мы пользуемся энграммами, тем меньше работают базальные ганглии в нашем мозге. Их основная функция – вырабатывать нейромедиатор ацетилхолин, помогающий нейронам «прорубать» новые тропинки среди информационного шума нашего мозга (примерно это у вас происходит сейчас, после прочтения данного предложения).

Вспомните свою дорогу на работу или в институт. Если вы ездите по одному и тому же маршруту больше полугода, то ваши действия становятся настолько автоматическими, что параллельно вы можете выполнять и другие действия – читать, слушать музыку, отвечать на почту. В любимом ресторане вам не придётся выжимать из себя ацетилхолин и думать над тем, что вам взять на обед, вы уже знаете наизусть всё меню. За фальшивой улыбкой друга вы сразу же узнаете тревогу, и вам не нужно будет напрягаться для того, чтобы расшифровать эти коммуникативные сигналы.

Казалось бы, зачем всё это менять? А затем, что наша жизнь – непрерывный источник изменений, не поддающихся нашему контролю. К большей части из них нам приходится приспосабливаться, и в этой «гонке хамелеонов» выживает тот, кто быстрее остальных поменяет свой цвет под цвет окружающей среды и сможет поближе подкрасться к насекомому (которых во время кризиса всё меньше и меньше). Вас могут сократить; задачи вашего отдела могут измениться, и от вас потребуется овладеть новыми навыками; вы влюбитесь в китаянку и захотите выучить дунганский язык, на котором говорит её родня, и т. д. Поэтому пластичность мозга надо постоянно поддерживать и тренировать.

Пластичность мозга надо постоянно поддерживать и тренировать.

Перемешивать «мыслительную смесь»

Представьте, что ваш мозг – это бетон, который через какое-то время застынет.

Образ «затвердевших» мозгов вам станет понятнее, если вы посмотрите на большинство 70-летних, не способных освоить таймер на микроволновке, воспринимающих в штыки всё новое, выполняющих годами однотипные действия (или воспроизводя шаблоны мышления). Эти «тропинки» в их головах превратились в норы и тоннели в скальных породах, и «прорыть» проход в соседнюю пещеру практически невозможно.

Ваша задача – постоянно перемешивать эту «мыслительную смесь», не дать ей затвердеть. Как только мы расслабляемся и начинаем использовать энграммы, какая-то часть нашего мозга затвердевает и мы даже не замечаем этого.

Что делать для того, чтобы остановить деградацию мозга.

Я выделил десятку самых простых, но вполне эффективных приёмов.

Не следует также забывать, что наш мозг устроен гораздо сложнее, чем многим кажется. Энграммы, связанные с прослушиванием одной и той же музыки, влияют на то, как мы общаемся с друзьями. Неожиданные ощущения от запаха блюд в новом ресторане могут разбудить в вас желание переоценить слова и поступки любимого человека (понять и простить). А прогулка после работы по незнакомой улице натолкнуть на мысль о том, как найти подходящее решение в проблеме, возникшей на работе. Поэтому перечисленные лайфхаки лучше всего комбинировать.

И, может быть, в один прекрасный день, лет эдак через 30, когда ваш внук принесёт вам свой новый гаджет, представляющий собой облако нанороботов, вы не скажете: «О боже, убери от меня эту жужжащую хрень!» А окунёте в него руку со словом «Вау!» и сразу же спросите: «А как оно работает и где такое можно купить?»

Данил Дехканов

Что надо делать

Следите за собой. Если вы вдруг почувствовали дискомфорт оттого, что что-то не так (к примеру, ваш любимый сайт поменял дизайн или в магазине исчез любимый йогурт), уцепите это чувство за хвост и начните его раскручивать. Почему бы не перепробовать все йогурты или вовсе не начать делать свой? Не перечитывайте уже прочитанные книги, не пересматривайте уже просмотренные фильмы. Да, это очень приятное психологически чувство – окунуться в тот уютный мирок: никаких сюрпризов, уже знаешь конец и можешь наслаждаться мелочами. Но в то же время вы забираете у новых книг и фильмов шанс открыть вам что-то принципиально новое, лишаете свой мозг образования альтернативных нейронных связей. Ищите новые маршруты. Постарайтесь искать новые маршруты для привычной дороги домой и обратно. Это может занять дополнительное время, но может принести и приятные бонусы – к примеру, более низкие цены в магазинах или меньше народу в кинотеатре. Ищите новую музыку. Чаще всего мы слушаем 50–100 знакомых треков, приятных нам всё по тем же причинам, – мы адаптировались к ним, и нашему мозгу не нужно тратить дополнительные ресурсы для их обработки и осмысления. В мире несколько сот тысяч интернет-радиостанций, и даже если каждый день переключаться на новую, всё равно нашей жизни не хватит переслушать их все. Ищите новых друзей и знакомых. Конечно же, здорово, когда есть друзья, с которыми приятно собираться каждую пятницу и обсуждать футбол или новое платье Бейонсе. Психологически комфортнее. Но зачем ограничивать свой круг 4–5 людьми, причём чаще всего выбранных не нами, а навязанных обстоятельствами – школой, институтом, работой? Заведите детей. Дети являются перманентным источником хаоса и неопределённости в вашей жизни. Они живые «бетономешалки» в вашей голове, рушащие все шаблоны и перекраивающие ваши устоявшиеся маршруты по-новому. У меня 3 сына разных возрастов, которые каждый день вносят что-то новое своими вопросами, поведением, пытливостью ума и непрерывными экспериментами со всем вокруг. Вы сами не заметите, как ваше мышление раскрепостится и вы начнёте думать по-другому. Если завести детей пока не получается, можно начать с собаки. Она, во-первых, требует прогулки (а свежий воздух полезен для мозга). Во-вторых, вовлекает вас в невольное общение с другими собачниками. И в-третьих, тоже может стать источником хаоса (моя, например, когда бегает за мухами, не обращает внимания на препятствия, возникающие на её пути). Перестаньте критиковать. «Какой ужасный дизайн!», «Как отвратительно они сделали развязку!», «Как неудобно сидеть в этих новых креслах!» Всё это является индикатором сопротивления изменениям, неожиданно наступившим в жизни. Изменениям, которым чаще всего вы не можете противостоять. Или можете, но приложив множество усилий, которые того не стоят. Согласитесь, есть ведь более интересные занятия, чем требовать в ресторане книгу жалоб и писать кляузу на хамоватого официанта? Мотивируйте мозг продолжить жить в новой реальности. Ваши диалоги должны выглядеть примерно так: «Новое меню? Отлично, а то старые блюда уже приелись!», «Ремонт дороги и нужно искать объезд? Здорово, значит, через месяц тут не будет таких колдобин, а пока идёт ремонт, я узнаю об этом районе что-то новое!», «Новая операционная система? Супер! У меня теперь появился новый занимательный квест: найди панель управления!» Перестаньте вешать на людей ярлыки. Это очень удобно: вместо того чтобы разбираться в человеке, размышлять о том, почему он так поступил, – поддаться слабости и просто заклеймить его, присоединив к тому или иному психотипу. Изменила мужу? Шлюха! Выпивает с друзьями? Алкоголик! Смотрит «Дождь»? Белоленточник!

Каждый из нас находится под действием, может быть, ещё большего давления жизненных обстоятельств, чем тот же Родион Раскольников. Однако многие находят его размышления, описанные Достоевским, интересными, а соседки-разведёнки с двумя детьми – чем-то не заслуживающим внимания. Экспериментируйте с ароматами. Несмотря на то что эволюция вытеснила на второй план наши рецепторы обоняния, запахи всё ещё имеют на нас огромное влияние. И если у вас есть любимая туалетная вода, которую вы не меняете уже годами, то самое время её поменять. Учите иностранные языки. И для этого необязательно влюбляться в китаянку, можно найти другую мотивацию, связанную, к примеру, с профессиональными интересами или хобби. Иностранные слова и связанные с ними семантические поля зачастую отличаются от вашего родного языка, и их изучение – пожалуй, самый эффективный инструмент для тренировки пластичности мозга (если отходить дальше от туристического лексикона).