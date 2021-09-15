“10 признаков, является ли глава государства диктатором”: послание Игоря Додона по случаю Международного дня демократии

– Вместе с тем, в последнее время мы видим тревожные тенденции ухудшения состояния демократии в Республике Молдова. Несколько лет назад один профессор-международник из престижного западного университета опубликовал статью, в которой перечислил 10 признаков того, является ли глава того или иного государства диктатором.