“10 признаков, является ли глава государства диктатором”: послание Игоря Додона по случаю Международного дня демократии

Сегодня отмечается учрежденный ООН Международный день демократии. Игорь Додон поздравил всех жителей Республики Молдова с этим праздником и подтвердил неукоснительную приверженность Партии социалистов идеалам демократии, верховенства закона и правового государства.
– Вместе с тем, в последнее время мы видим тревожные тенденции ухудшения состояния демократии в Республике Молдова. Несколько лет назад один профессор-международник из престижного западного университета опубликовал статью, в которой перечислил 10 признаков того, является ли глава того или иного государства диктатором.
Перечислим эти признаки:1) систематическое запугивание СМИ и ограничение свободы прессы;2) создание официальной пропрезидентской сети СМИ;3) политизация гражданской службы и силовых структур (назначение на эти должности не нейтральных, а политически лояльных президенту управленцев);4) слежка со стороны государства за политическими оппонентами;5) использование государственной власти для поощрения лояльных президенту бизнес-структур и подавления конкурентов;6) назначение лояльных президенту судей, в том числе в высших судебных инстанциях;7) установление системы «друзьям всё, врагам – закон»;8. подгонка» избирательной системы под партийные и политические интересы;9) нагнетание различных страхов у населения;10) демонизация оппозиции.
Внимательно изучите эти 10 признаков и скажите, какие из них уже стали реальностью при новой власти, а какие еще нам предстоят? – отметил председатель ПСРМ.
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