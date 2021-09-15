“10 признаков, является ли глава государства диктатором”: послание Игоря Додона по случаю Международного дня демократии

“10 признаков, является ли глава государства диктатором”: послание Игоря Додона по случаю Международного дня демократии
Сегодня отмечается учрежденный ООН Международный день демократии. Игорь Додон поздравил всех жителей Республики Молдова с этим праздником и подтвердил неукоснительную приверженность Партии социалистов идеалам демократии, верховенства закона и правового государства. 

– Вместе с тем, в последнее время мы видим тревожные тенденции ухудшения состояния демократии в Республике Молдова. Несколько лет назад один профессор-международник из престижного западного университета опубликовал статью, в которой перечислил 10 признаков того, является ли глава того или иного государства диктатором.
Перечислим эти признаки:
1) систематическое запугивание СМИ и ограничение свободы прессы;
2) создание официальной пропрезидентской сети СМИ;
3) политизация гражданской службы и силовых структур (назначение на эти должности не нейтральных, а политически лояльных президенту управленцев);
4) слежка со стороны государства за политическими оппонентами;
5) использование государственной власти для поощрения лояльных президенту бизнес-структур и подавления конкурентов;
6) назначение лояльных президенту судей, в том числе в высших судебных инстанциях;
7) установление системы «друзьям всё, врагам – закон»;
8. подгонка» избирательной системы под партийные и политические интересы;
9) нагнетание различных страхов у населения;
10) демонизация оппозиции.
Внимательно изучите эти 10 признаков и скажите, какие из них уже стали реальностью при новой власти, а какие еще нам предстоят? – отметил председатель ПСРМ. 
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