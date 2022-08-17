Жительница Рышкан получила 10 лет тюрьмы за убийство мужа

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Обвинительный приговор вынес суд Дрокии.

Преступление произошло в 2008 году. Между супружеской парой произошла ссора. Тогда женщина позвонила своему любовнику, который приехал защитить её от мужа.

Агрессоры сильно избили мужчину, а после подсудимая задушила супруга. Тело сообщники отвезли на берег реки и закопали. Правоохранителям женщина сообщила, что её мужа похитили.

После того, как всё раскрылось, подсудимая признала свою вину. Соучастник убийства был объявлен в розыск.

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