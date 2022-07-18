10 лет тюрьмы дали жителю Кишинёва, торговавшему наркотиками

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Суд Буюкан приговорил 36-летнего жителя столицы к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии закрытого типа.

Мужчине было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах. По двум эпизодам он был признан виновным. Подсудимый продавал клиентам марихуану и “соль” по цене от 1200 до 3000 леев за дозу.

На судебном заседании гражданин свою вину не признал. Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

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